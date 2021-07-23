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Губернатор Власть и политика

68 организаций Самарской области включены в программу туристического кешбэка

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 июля, заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в режиме видеоконференции провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма с руководителями министерств и ведомств, представителями общественных организаций, главами регионов. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Вице-премьер отметил, что Ростуризм ведет сбор заявок от банков для участия в программе развития туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", стартовавшего в этом году. Сбор заявок продлится до 9 августа. С середины августа стартует прием самих инвестиционных проектов, которые претендуют на льготное кредитование.

"Обращаю внимание регионов и инвесторов, что порядка 20 млрд руб. выделено из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки до 2024 года. Около 1 млрд рублей будет доступно до конца этого года, поэтому не упустите эту возможность. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь, консультации и административное сопровождение. Реестр проектов Ростуризму необходимо сформировать и утвердить до 25 октября, чтобы уже в ноябре и декабре инвесторы могли получить средства и приступить к реализации", — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Он также напомнил, что льготный кредит под 3–5% годовых предоставляется на срок до 15 лет для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития туризма, создания и развития туристских кластеров. Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.

Что касается Самарской области, сейчас в регионе реализуется 14 проектов, ставших в прошлом году победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Среди них — глэмпинги "Отель Винновка", "Лесная хижина", кемпинг у Волги "Лиман", комплекс туристических собачьих маршрутов "Шесть дорог-семь ключей". Все они находятся на территории Ставропольского района.

В Сызрани реализуется еще два проекта по строительству и оснащению глэмпинга "Смолькино Эко Вилладж" и еще один — в Жигулевске. Еще ряд идей будут воплощены в Самаре, Тольятти, Пестравском районе и других муниципалитетах.

Также в Самарской области планируется создание инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука".

Важно отметить, что в рамках федерального проекта повышения доступности турпродуктов 68 организаций региона были включены в программу туристического кешбэка. Средняя продолжительность пребывания туристов на территории региона составила 8 дней.

Губернатор Дмитрий Азаров развитию туризма уделяет особое внимание. По его мнению, потенциал сферы раскрыт не полностью. Только в текущем месяце глава региона провел несколько совещаний по этой теме.

Одно из них было посвящено развитию села Ширяево, которое находится в окружении национального парка Самарская Лука и Жигулевского заповедника. Это уникальное место, созданное природой, ежегодно привлекает туристов с разных уголков России и мира. В скором времени там будет проведено комплексное благоустройство: появятся набережная, пляжи, смотровые площадки с малыми архитектурными формами, места для отдыха людей, гостиницы, пункты питания. Но уже сегодня сюда приезжают сотни туристов со всей страны.

Только по итогам прошлого года туристический поток в Самарскую область составил более 1,3 млн людей. В текущем году мы отмечаем еще более существенный рост: по результатам пяти месяцев он вырос более чем на 40% по сравнению с 2020. Ожидаемый прогноз к концу года — 1,5 млн туристов.

Приоритетным видом туризма для Самарской области является экологический. Этому способствуют имеющиеся на территории ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального и 3 федерального значения. Ежегодно наши природные объекты суммарно посещают более 1 млн человек.

Лидерами здесь являются национальный парк "Самарская Лука", Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина, Рачейский и Муранский бор, Подвальские террасы и многие другие. Сегодня на объектах экологического туризма создается необходимая инфраструктура, в создании которой участвуют не только бюджетные средства, но и средства частного бизнеса.

Гид потребителя

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ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

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нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

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