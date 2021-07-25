В субботу, 24 июля, рядом с скейт-парком IKEA в Самаре прошла лекция Алексея Чупанина на тему: "Феномен цветных стен: вандализм или украшение?"

Автор лекции является исследователем уличной культуры и фотографом. Он поднял такие актуальные вопросы: городская эстетика и вмешательство субкультуры граффити в городскую среду. Алексей подробно рассказал о разновидностях уличного искусства и их отличиях, а также общих заблуждениях на этот счет. Рассказал, где грань между тем, что лучше закрасить краской и никогда не видеть, и тем, что называется искусством.

Алексей Чупанин начал рассказ с самого простого вида граффити — теггинг. Быстрое нанесение подписи автора на какой-либо поверхности, которое не несет в себе какой-либо смысловой нагрузки. Так художники оставляют свои метки и узнают друг друга.

Также он рассмотрел разнообразные варианты декорирования граффити: рисунки, узоры, штриховки и т. д., которые появлялись на стенах в Самаре.

Многим горожанам граффити не по душе, что нельзя сказать о стрит-арте. Стрит-арт — продуманная и полноценная композиция, которая порой освещает городские проблемы или содержит в себе пропаганду. Обычно она появляется в городском пространстве на согласованных площадках. Для таких работ требуется много времени и большое количество денег. Тематические картины многим нравятся и не вызывают негодования, а порой и привлекают туристов. Но в Самаре этого вида искусства очень мало. Как бы красиво ни выглядел стрит-арт, если он не официальный, его сотрут. Поэтому размещение композиции необходимо согласовывать с городской властью.

Основная часть лекции была посвящена сравнению всех направлений настенного искусства и его роли в жизни человека. Лектор рассказал, что обычные граффити не несут в себе пользы, но порой вносят яркие краски в жизнь.

После лекции все желающие смогли реализовать себя в качестве уличного художника и расписать одну из стен скейт-парка.