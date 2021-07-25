Водитель Renault съехал в кювет и погиб в Самарской области

В субботу, 24 июля, автомобилист скончался в результате ДТП в Безенчукском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:30 37-летний мужчина двигался на Renault Logan со стороны пос. Безенчук в направлении ст. Мыльная. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

Водитель погиб.

По данным правоохранителей, ранее автомобилист был осужден на неоднократное нетрезвое вождение.