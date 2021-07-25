Водитель Renault съехал в кювет и погиб в Самарской области

В субботу, 24 июля, автомобилист скончался в результате ДТП в Безенчукском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:30 37-летний мужчина двигался на Renault Logan со стороны пос. Безенчук в направлении ст. Мыльная. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.
Водитель погиб.
По данным правоохранителей, ранее автомобилист был осужден на неоднократное нетрезвое вождение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!