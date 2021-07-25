В Самарской области задержали водителя, сбившего насмерть женщину

В воскресенье, 25 июля, в Ставропольском районе Самарской области задержали автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:30 автомобилист на Lada Granta на дороге в СНТ "Раздолье 2" сбил 59-летнюю женщину.
Пострадавшая погибла. А водитель скрылся с места ДТП.
Сотрудники ОГИБДД задержали 27-летнего мужчину, которого с 2020 г. уже 45 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии, а также выясняют, в каком состоянии мужчина управлял транспортом. Машину отправили на штрафстоянку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!