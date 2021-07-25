В Самарской области задержали водителя, сбившего насмерть женщину

В воскресенье, 25 июля, в Ставропольском районе Самарской области задержали автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:30 автомобилист на Lada Granta на дороге в СНТ "Раздолье 2" сбил 59-летнюю женщину.

Пострадавшая погибла. А водитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники ОГИБДД задержали 27-летнего мужчину, которого с 2020 г. уже 45 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии, а также выясняют, в каком состоянии мужчина управлял транспортом. Машину отправили на штрафстоянку.