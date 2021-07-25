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ДТП Происшествия

Самарец без водительских прав за пять мину врезался в несколько машин и трамвай

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 июля, на ул. Владимирской в Самаре в течение пяти минут произошли четыре ДТП с участием 10 машин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 13:08 водитель Opel Astra ехал по двору около дома № 46 по ул. Владимирской и столкнулся со стоящей Kia Rio. От удара Kia врезалась в ВАЗ-2111. После этого Opel ударил другую Kia Rio, а потом во дворе дома № 44 столкнулся с Mitsubishi и Skoda.

Далее около дома № 49б по ул. Чернореченской водитель Opel врезался в SsangYong, два Volkswagen, Kia и Nissan Almera. Затем Opel Astra столкнулся с "Газелью", после чего легковушку отбросило на трамвай.

Никто не пострадал. Полицейские задержали 44-летнего мужчину, управлявшего Opel. По данным ГИБДД, у него не было водительских прав, от медосвидетельствования автомобилист отказался. Машину отправили на штрафстоянку.

Гид потребителя

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