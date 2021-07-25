Самарец без водительских прав за пять мину врезался в несколько машин и трамвай

В воскресенье, 25 июля, на ул. Владимирской в Самаре в течение пяти минут произошли четыре ДТП с участием 10 машин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:08 водитель Opel Astra ехал по двору около дома № 46 по ул. Владимирской и столкнулся со стоящей Kia Rio. От удара Kia врезалась в ВАЗ-2111. После этого Opel ударил другую Kia Rio, а потом во дворе дома № 44 столкнулся с Mitsubishi и Skoda.
Далее около дома № 49б по ул. Чернореченской водитель Opel врезался в SsangYong, два Volkswagen, Kia и Nissan Almera. Затем Opel Astra столкнулся с "Газелью", после чего легковушку отбросило на трамвай.
Никто не пострадал. Полицейские задержали 44-летнего мужчину, управлявшего Opel. По данным ГИБДД, у него не было водительских прав, от медосвидетельствования автомобилист отказался. Машину отправили на штрафстоянку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!