За полгода в бюджет Самарской области поступило 125 млрд рублей

В пятницу, 23 июля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в формате видеоконференцсвязи провел заседание регионального кабмина, на котором был утвержден отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года.

Доклад об исполнении областного бюджета за первое полугодие региональному кабинету министров представил министр управления финансами Андрей Прямилов. По информации министра, в бюджет региона поступило 124,87 млрд рублей. Исполнение доходов по отношению к годовым плановым назначениям составило 63,1%.

Налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на 1 июля поступило на сумму 88,5 млрд руб., или 62,3% от годовых плановых расчетов.

"Это был период, когда большинство экономистов предрекали самый масштабный за последние годы кризис. Потери действительно были серьезные — индекс промышленного производства сократился на 4,6%, объем инвестиций — более чем на 6%, - напомнил Виктор Кудряшов в каких непростых условиях формировался бюджет текущего года. - К счастью, апокалиптические прогнозы, которые звучали в начале года, не сбылись. В текущем году экономика адаптировалась к новым условиям, а в Самарской области она показывает уверенный рост. Невозможно гарантировать, что этот рост будет стабильным: ситуация с распространением инфекции непрогнозируемая. Но те процессы, которые мы наблюдаем в экономике сегодня, вселяют определенный оптимизм".

Первый вице-губернатор подробно остановился на показателях, характеризующих текущее состояние экономики. "Темпы развития региональной промышленности более чем в два раза превышают средние по стране — индекс промышленного производства в Самарской области по данным за январь–май 2021 года составил 107,2%, по РФ — 103,2%", - отметил он.

"Объем строительных работ увеличился за пять месяцев более, чем на треть. На 67% увеличился объем ввода жилья. По темпам роста инвестиций в основной капитал мы являемся абсолютными лидерами в ПФО. Это очень серьезные и хорошие показатели", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Участники заседания обсудили также исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2021 года: они произведены в сумме 101 863 471 тыс. рублей. Наибольший удельный вес составили расходы на национальную экономику (31%), на социальную политику (27,6%), на образование (21,5%).

"Исполнение расходной части бюджета в рамках реализации национальных проектов складывается следующим образом: за первое полугодие доведено лимитов 40,4 млрд рублей, при плане кассового освоения в 58,6 млрд рублей исполнено в сумме 31,5 млрд рублей", — сообщил Андрей Прямилов.

Напомним, общий объем расходов областного бюджета по данным на 1 июля в соответствии со сводной бюджетной росписью в текущем году составил 227 880 828 тыс. рублей.

"Хочу обратить ваше внимание на своевременность расчетов за выполненные работы, — обратился к руководителям министерств Виктор Кудряшов. — Настройте своих специалистов на тесное взаимодействие с федеральным центром, своевременное предоставление необходимых документов. От этого напрямую зависит успех реализации национальных проектов, исполнение обязательств, которые взял на себя регион".

В соответствии с законодательством, отчет об исполнении бюджета в первом полугодии 2021 года после одобрения кабинета министров будет направлен в Самарскую губернскую думу и Счетную палату Самарской области.