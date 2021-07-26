Два подростка госпитализированы после ДТП под Тольятти

В воскресенье, 25 июля, в Ставропольском районе участницей ДТП стала 32-летняя женщина-водитель, ехавшая в 18:20 на автомобиле Hyundai Creta в селе Подстепки, - по ул. Красноармейской в направлении ул. Набережная. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в районе дома № 61 по ул. Чкалова она не предоставила преимущество в движении питбайку Kayo Basic без государственного регистрационного знака, под управлением 16-летнего местного жителя, который ехал с пассажиром-ровесником по ул. Чкалова, от ул. Ворошилова, в направлении ул. Пионерской.

После удара питбайк продолжил движение и врезался в газовую опору.

В результате ДТП водитель и пассажир питбайка пострадали. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД,