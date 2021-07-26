В Самарской области водитель "Оки" опрокинул машину в кювет и отказался от освидетельствования

В воскресенье, 25 июля, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием 20-летнего водителя ВАЗ-11113. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным автоинспекторов, молодой человек двигался без водительских прав со стороны с. Шигоны в направлении пос. Волжский Утес. Между 37 и 38 км дороги он съехал с дороги в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

Автомобилист пострадал. Его доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

По данным регионального ГУ МВД, водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.