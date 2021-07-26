В Самарской области водитель "Оки" опрокинул машину в кювет и отказался от освидетельствования

В воскресенье, 25 июля, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием 20-летнего водителя ВАЗ-11113. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным автоинспекторов, молодой человек двигался без водительских прав со стороны с. Шигоны в направлении пос. Волжский Утес. Между 37 и 38 км дороги он съехал с дороги в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.
Автомобилист пострадал. Его доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.
По данным регионального ГУ МВД, водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!