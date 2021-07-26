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ДТП Происшествия

Пассажир легковушки погиб в массовом ДТП под Самарой

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 июля, в Красноярском районе Самарской области в ДТП попал 20-летний водитель Honda Accord. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, примерно в 8:50 парень ехал по трассе М-5. На перекрестке между 1020 и 1021 км трассы он не уступил дорогу и столкнулся с МАЗом под управлением 31-летнего мужчины, который ехал в направлении пос. Волжский. От удара грузовик столкнулся с фурой DAF, которой управлял 49-летний мужчина.

В аварии погиб 20-летний пассажир Honda.

По факту ДТП ведется проверка. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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