Стала известна дата очередного распределения в детские сады Самары

Очередное автоматизированное распределение свободных мест в муниципальные детские сады Самары на 2021-2022 учебный год состоится 30 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

В ведомстве пояснили, что для успешного проведения данной процедуры рекомендуется до 29 июля включительно проверить информацию, указанную в заявлении на портале образовательных Услуг https://es.asurso.ru, либо https://es2p.asurso.ru (в разделе "Поиск заявлений").

"В случае обнаружения неточностей Вам необходимо обратиться в МФЦ для корректировки заявления", — сообщили в департаменте.