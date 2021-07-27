Две девушки попали в больницу после ДТП на ул. Ново-Садовой в Самаре

В понедельник, 26 июля, в Самаре участником ДТП стал 19-летний водитель Lada Priora Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 1:30 парень ехал по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Г. Димитрова. Поворачивая налево на пересечении с пр. Кирова, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Nissan X-Trail под управлением 67-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили две пассажирки Lada Priora 21 и 22 лет. Их госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.