Две девушки попали в больницу после ДТП на ул. Ново-Садовой в Самаре

В понедельник, 26 июля, в Самаре участником ДТП стал 19-летний водитель Lada Priora Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 1:30 парень ехал по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Г. Димитрова. Поворачивая налево на пересечении с пр. Кирова, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Nissan X-Trail под управлением 67-летнего мужчины.
В результате аварии травмы получили две пассажирки Lada Priora 21 и 22 лет. Их госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!