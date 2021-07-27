Самарец, спрятавший в колесе 2 кг героина, предстанет перед судом

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение мужчине по уголовному делу о покушении на сбыт наркотика. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в марте 2021 г. самарец согласился на предложение знакомого поучаствовать в сбыте наркотиков. Сообщник должен был приобрести героин, доставить его в Самару и передать для хранения и сбыта.

Подсудимый получил почти 2 кг героина, спрятал его в автомобильном колесе и хранил на работе в шиномонтажной мастерской на пр. Кирова. В результате запрещенное вещество изъяли полицейские.

Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд.