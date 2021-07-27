В "Самарской Луке" объяснили рост платы за его посещение

В администрации национального парка "Самарская Лука" прокомментировали увеличение платы за его посещение.

Напомним, ранее нацпарк распространил сообщение об увеличении входной платы с 50 до 200 рублей с человека.

Как пояснил в беседе с корреспондентом Волга Ньюс директор "Самарской Луки" Евгений Березкин, установление платы регулируется постановлением правительства РФ № 1039 от 13 июля 2021 года. В нем прямо прописано, что для особо охраняемых природных территорий федерального значения плата не может быть меньше 1% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за одно посещение (сейчас эта величина установлена на уровне 11 653 руб.).

"Но это минимальная плата. В постановлении также предписывается при установлении тарифа учитывать наличие инфраструктуры. У нас есть достаточно рекреационных зон и в их обустройство вкладываются средства. В свою очередь собранные с посетителей деньги также будут направляться на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры", - комментирует Евгений Березкин.

Он также напомнил, что предусмотрены десятки льготных категорий граждан, для которых посещение нацпарка будет бесплатным. Среди них, например, дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и сопровождающие из лица.

Директор "Самарской Луки" также сообщил о принятом решении освободить от входной платы жителей Жигулевска, который не входит в границы нацпарка. Они смогут бесплатно посещать территорию парка без моторизированных транспортных средств.

Прейскурант со всеми условиями посещения будет опубликован на сайте национального парка.