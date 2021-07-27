В Самаре госпитализирован сбитый иномаркой инспектор ДПС

В понедельник, 26 июля, в Октябрьском районе участником ДТП стал 40-летний водитель автомобиля Ford Focus, ехавший в 8:00 по ул. Советской Армии в сторону 5-й просеки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути на перекрестке ул. Советской Армии и ул. Ново-Садовой он сбил инспектора ДПС ГИБДД УМВД по г. Самаре, который осуществлял распорядительныо-регулировочные действия на проезжей части в связи с проведением дорожных работ.

В результате ДТП инспектор ДПС получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

