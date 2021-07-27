В Самаре госпитализирован сбитый иномаркой инспектор ДПС

В понедельник, 26 июля, в Октябрьском районе участником ДТП стал 40-летний водитель автомобиля Ford Focus, ехавший в 8:00 по ул. Советской Армии в сторону 5-й просеки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути на перекрестке ул. Советской Армии и ул. Ново-Садовой он сбил инспектора ДПС ГИБДД УМВД по г. Самаре, который осуществлял распорядительныо-регулировочные действия на проезжей части в связи с проведением дорожных работ.
В результате ДТП инспектор ДПС получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!