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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров попросил от ГИБДД жестких мер к подрядчику развязки в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к руководству региональной ГИБДД с просьбой подключиться к ситуации с транспортной развязкой на федеральной трассе М5 в Тольятти.

Напомним, развязка была сдана в прошлом году, однако дорожное покрытие уже пришло в неудовлетворительное состояние.

Во вторник, 27 июля, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона Дмитрий Азаров обратился к руководителю областного управления ГИБДД Юрию Некрасову с просьбой принять меры к подрядчику.

"Вы сами видели, что эта развязка, которую в прошлом году "Большая Волга" ввела в эксплуатацию, находится в ужасающем состоянии. Я разговаривал с руководством организации, она приступила к ремонтным работам. Но я считаю, что с вашей стороны должна быть жёсткая реакция. Да, исправляют в рамках гарантийных обязательств, почувствовали свою ответственность после нашего разговора. Но все предписания должны быть выданы сейчас, реакция ГИБДД должна быть более жёсткой. Это волнует сотни тысячи людей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона выступил в защиту интересов людей, которые терпели неудобства в период строительства, но не получили качественного результата.

"Напряжение у жителей Тольятти, да и не только Тольятти, — колоссальное. Помимо того, что там опять пробки, люди задают вопросы, на что потрачены бюджетные средства", — отметил Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

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