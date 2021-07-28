Дмитрий Азаров попросил от ГИБДД жестких мер к подрядчику развязки в Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к руководству региональной ГИБДД с просьбой подключиться к ситуации с транспортной развязкой на федеральной трассе М5 в Тольятти.
Напомним, развязка была сдана в прошлом году, однако дорожное покрытие уже пришло в неудовлетворительное состояние.
Во вторник, 27 июля, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона Дмитрий Азаров обратился к руководителю областного управления ГИБДД Юрию Некрасову с просьбой принять меры к подрядчику.
"Вы сами видели, что эта развязка, которую в прошлом году "Большая Волга" ввела в эксплуатацию, находится в ужасающем состоянии. Я разговаривал с руководством организации, она приступила к ремонтным работам. Но я считаю, что с вашей стороны должна быть жёсткая реакция. Да, исправляют в рамках гарантийных обязательств, почувствовали свою ответственность после нашего разговора. Но все предписания должны быть выданы сейчас, реакция ГИБДД должна быть более жёсткой. Это волнует сотни тысячи людей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона выступил в защиту интересов людей, которые терпели неудобства в период строительства, но не получили качественного результата.
"Напряжение у жителей Тольятти, да и не только Тольятти, — колоссальное. Помимо того, что там опять пробки, люди задают вопросы, на что потрачены бюджетные средства", — отметил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!