Конец рабочей недели в Самарской области будет дождливым и жарким

Синоптики предрекли повышение температуры на ближайшие несколько дней в регионе. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, если в первой половине недели в Самарской области сохранялась умеренно теплая погода с отдельными кратковременными дождями, то с 28 по 30 июля фронтальные разделы, перемещающиеся с запада, принесут с собой более теплый влажный воздух.

"Интенсивность дождей увеличится, температурный фон повысится", — констатировали метеорологи.

В четверг, 29 июля, в губернии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В ночные часы столбик термометра опустится до 13…18 °C. Днем воздух прогреется до 25…30 °C.

В пятницу переменная облачность и дождливая погода сохранится. Ветер не изменит скорости и направления. В ночные часы по-прежнему будет прохладно, от 13 до 18°C. Днем 25…30 °C.