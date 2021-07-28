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Инвестиции Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Инвесторы могут смело планировать свое развитие в Самарской области"

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 июля состоялось торжественное открытие второй линии производства лекарственных препаратов компании "Озон фарм". Предприятие расположено на территории Особой экономической зоны "Тольятти".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Озон фарм" сегодня является одним из крупнейших фармацевтических предприятий в России. В настоящее время на первой линии завод выпускает более 25 наименований лекарственных средств, среди которых есть препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Вторая линия позволит производить еще 17 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам. Здесь же будет налажен выпуск препарата Арепливир. Сегодня врачи используют его для лечения больных коронавирусной инфекцией.

"Высоко ценим стремление инвесторов в существующих непростых экономических условиях реализовывать инвестиционные проекты, которые способствуют экономическому и социальному развитию нашей области, — отметил на открытии глава региона Дмитрий Азаров. — Мы и дальше будем создавать все необходимые условия для привлечения инвестиций, обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными средствами".

После запуска второй линии производственные мощности завода позволят выпускать более 500 тысяч упаковок лекарственных средств в сутки. Общие инвестиции в проект составили 3,2 млрд рублей.

"Сегодня губернатор дал старт очередному производству в Особой экономической зоне "Тольятти". Это показательное событие, так как инвестор развивается в сфере, крайне важной для безопасности граждан нашей страны. При этом создаются новые рабочие места, привлекаются дополнительные инвестиции. Наша цель — создать лучшие условия в стране для вложения инвесторов в свои проекты. Компании "Озон" хочется пожелать успешной работы и запуска новых заводов. Сегодня инвесторы могут смело планировать свое развитие в Самарской области", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Фармацевтический кластер в ОЭЗ "Тольятти" развивается успешно и динамично. Только группа компаний "ОЗОН" проинвестировала в свои проекты 4,6 млрд рублей. Сегодня на нашей площадке строится еще два предприятия по изготовлению лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение. Также готовится к запуску предприятие компании "Полифарм", которое обещает обеспечить рынок качественными и доступными по цене лекарственными препаратами", — добавил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Самарская область за последние годы сделала огромный шаг по улучшению инвестклимата. Это дало существенный результат: за последние годы регион в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялся на восьмую позицию и вошел в число регионов-лидеров.

Гид потребителя

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