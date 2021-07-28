Дмитрий Богданов: "Инвесторы могут смело планировать свое развитие в Самарской области"

27 июля состоялось торжественное открытие второй линии производства лекарственных препаратов компании "Озон фарм". Предприятие расположено на территории Особой экономической зоны "Тольятти".
"Озон фарм" сегодня является одним из крупнейших фармацевтических предприятий в России. В настоящее время на первой линии завод выпускает более 25 наименований лекарственных средств, среди которых есть препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Вторая линия позволит производить еще 17 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам. Здесь же будет налажен выпуск препарата Арепливир. Сегодня врачи используют его для лечения больных коронавирусной инфекцией.
"Высоко ценим стремление инвесторов в существующих непростых экономических условиях реализовывать инвестиционные проекты, которые способствуют экономическому и социальному развитию нашей области, — отметил на открытии глава региона Дмитрий Азаров. — Мы и дальше будем создавать все необходимые условия для привлечения инвестиций, обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными средствами".
После запуска второй линии производственные мощности завода позволят выпускать более 500 тысяч упаковок лекарственных средств в сутки. Общие инвестиции в проект составили 3,2 млрд рублей.
"Сегодня губернатор дал старт очередному производству в Особой экономической зоне "Тольятти". Это показательное событие, так как инвестор развивается в сфере, крайне важной для безопасности граждан нашей страны. При этом создаются новые рабочие места, привлекаются дополнительные инвестиции. Наша цель — создать лучшие условия в стране для вложения инвесторов в свои проекты. Компании "Озон" хочется пожелать успешной работы и запуска новых заводов. Сегодня инвесторы могут смело планировать свое развитие в Самарской области", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
"Фармацевтический кластер в ОЭЗ "Тольятти" развивается успешно и динамично. Только группа компаний "ОЗОН" проинвестировала в свои проекты 4,6 млрд рублей. Сегодня на нашей площадке строится еще два предприятия по изготовлению лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение. Также готовится к запуску предприятие компании "Полифарм", которое обещает обеспечить рынок качественными и доступными по цене лекарственными препаратами", — добавил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.
Самарская область за последние годы сделала огромный шаг по улучшению инвестклимата. Это дало существенный результат: за последние годы регион в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялся на восьмую позицию и вошел в число регионов-лидеров.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство