Суд вынес приговор браконьерам, застрелившим косулю под Самарой

Вступил в силу приговор Красноярского районного суда Самарской области, вынесенный Андрею Б. и Денису Р., которых признали виновными в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщают в суде.
Андрей и Денис решили поохотиться на косулю на территории Ново-Буянского охотохозяйства. Поехали туда они на ВАЗ-21213, но владельца машины о цели поездки не оповестили.
Андрей взял свой охотничий карабин "Барс-4-1" и 37 патронов к нему, а также самодельный фароискатель. Также он положил в машину три ножа, пару перчаток и пластиковое корыто. Владелец автомобиля решил сходить в магазин и разрешил Андрею во время своего отсутствия поехать в лес.
Как говорится в приговоре, Андрей и Денис знали, что для охоты необходимо иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов, но соблюдать эти требования они не стали.
Мужчины решили охотиться прямо из машины. В итоге один из мужчин застрелил сибирскую косулю. Браконьеры погрузили убитую косулю в багажник и приехали к магазину, у которого их ожидал хозяин автомобиля. Позже его остановили и задержали инспекторы ДПС.
Материальный ущерб экологической безопасности животного мира составил 40 тыс. рублей.
Мужчины признали вину и Красноярский райсуд рассмотрел дело в особом порядке. В итоге суд каждому из подсудимых назначили штраф 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!