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Суды Происшествия

Суд вынес приговор браконьерам, застрелившим косулю под Самарой

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Красноярского районного суда Самарской области, вынесенный Андрею Б. и Денису Р., которых признали виновными в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Андрей и Денис решили поохотиться на косулю на территории Ново-Буянского охотохозяйства. Поехали туда они на ВАЗ-21213, но владельца машины о цели поездки не оповестили.

Андрей взял свой охотничий карабин "Барс-4-1" и 37 патронов к нему, а также самодельный фароискатель. Также он положил в машину три ножа, пару перчаток и пластиковое корыто. Владелец автомобиля решил сходить в магазин и разрешил Андрею во время своего отсутствия поехать в лес.

Как говорится в приговоре, Андрей и Денис знали, что для охоты необходимо иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов, но соблюдать эти требования они не стали.

Мужчины решили охотиться прямо из машины. В итоге один из мужчин застрелил сибирскую косулю. Браконьеры погрузили убитую косулю в багажник и приехали к магазину, у которого их ожидал хозяин автомобиля. Позже его остановили и задержали инспекторы ДПС.

Материальный ущерб экологической безопасности животного мира составил 40 тыс. рублей.

Мужчины признали вину и Красноярский райсуд рассмотрел дело в особом порядке. В итоге суд каждому из подсудимых назначили штраф 100 тыс. рублей.

Гид потребителя

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