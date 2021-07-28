Дмитрий Азаров обсудил с жителями Кинель-Черкасс вопросы развития здравоохранения района

В среду, 28 июля, в Кинель-Черкасском районе губернатор Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии по здравоохранению, которую проводили в столице района руководство и представители министерства здравоохранения Самарской области.

Такие сессии проводятся в рамках интерактивной выставки "Живая история Самарской губернии", посвященной 170-летию губернии, ее истории, настоящему и будущему. Выставка проводится поочередно в районах Самарской области.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал участникам сессии об основных направлениях развития здравоохранения в Самарской области. Он отметил, что здесь очень важна обратная связь от населения, так как именно на базе отзывов и пожеланий жителей будет зависеть то, как будут выстраиваться те или иные процессы в здравоохранении.

Министр рассказал о принципах бережливого производства и как они применяются на практике: "Основная задача — сбережение времени пациента, сбережение усилий медицинского работника. И заботливое отношение к пациенту". Также министр акцентировал внимание на ходе выполнения нацпроекта "Здравоохранение" в регионе.

Затем Дмитрий Азаров предложил жителям задать вопросы о конкретных проблемах здравоохранения района. Так, одна из жительниц села Кинель-Черкассы пожаловалась, что на территории микрорайона Городок вот уже почти месяц не работает фельдшерско-акушерский пункт: "Когда врач на работу выйдет, чтобы нам на прием ходить туда, а то в больницу далеко"?

Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрий Прибытков сообщил, что из-за большого количества амбулаторных больных врача временно перевели в ЦРБ, однако пообещал, что в августе на работу будут приняты еще два терапевта, и ФАП откроется вновь.

"Разве нельзя, пока не хватает врачей, определить для ФАПа 2-3 рабочих дня в неделю? Что ж он у вас простаивает? И людям ничего не объяснили", — удивился Дмитрий Азаров. "С завтрашнего дня сделаем", — пообещал главврач.

Губернатор поинтересовался, как складывается ситуация с кадрами в больнице. Дмитрий Прибытков ответил, что укомплектованность врачами в медучреждении составляет 83% от штатной численности, среднего медицинского персонала — около 94%.

"Это хороший показатель, — отметил глава региона. — С какими специалистами у вас проблема"? Главврач пояснил, что есть вакансия рентгенолога, но сейчас в университете как раз обучается студент-целевик, который придет на эту должность. Также требуются акушер-гинеколог и хирург. Дмитрий Азаров предложил активнее искать студентов-целевиков, напомнил, что процесс выращивания кадров — непрерывный.

Заканчивая встречу, глава региона призвал всех участников пройти вакцинацию от коронавируса.