АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка

Агентство по страхованию вкладов выигрывает суды у Вячеслава Казеева и Лилии Абдрашитовой, с которых по двум кредитным договорам с Газбанком, заключенным летом 2018 года, солидарно взыскивает 39,15 млн рублей. Вероятно, речь идет об одной из схем вывода активов, выявленной АСВ.

Иск рассматривался дважды. Сначала, в 2019 г., он был предъявлен не только получателю кредитов Казееву и поручительнице Абдрашитовой, но и топ-менеджеру Газбанка Владимиру Семину, также выступившему поручителем.

Однако в процессе разбирательства с Семина претензии сняли, так как он оговорил прекращение договора поручительства после регистрации ипотеки на заложенные объекты недвижимости, которые на полученные от банка средства якобы купил Казеев.

Решением суда возмещение долга также было обращено на заложенные объекты — квартиру в Кировском районе Самары площадью 55 кв. м и нежилое помещение на 18 этаже площадью 202 кв. м.

Это решение устояло в кассационной инстанции, но затем оказалось, что Казеев, получив кредит на руки наличными, не оплатил недвижимость, в связи с чем договор купли-продажи был судом признан недействительным.

По вновь открывшимся обстоятельствам Абдрашитова добилась пересмотра решения, принятого в Ленинском райсуде. Но и на этот раз сумма взыскания осталась прежней, что подтвердила апелляционная коллегия.

В ходе судебных разбирательств ответчик Казеев настаивал, что попросил кредит для своего начальника Рафаиля Абрашитова, денег в кассе банка не получал, продавцу недвижимости не передавал, а только подписал с ним договор купли-продажи.

Как показали свидетели, договор кредитования с неплатежеспособным Казеевым был заключен, так как у Абрашитова были в банке связи, иначе при заработной плате в 20 тыс. руб., никто бы такой крупной суммы заемщику не ссудил. Тем более что кредит был выдан до того, как предоставлен залог.

У Абрашитова и Казеева уже был опыт вывода активов из банка. В Самарском районом суде в феврале 2021 г. им был вынесен приговор за мошенничество, в результате которого АО "РКБ" понесло ущерб почти в 62 млн рублей. Тогда Абрашитов по завышенной цене продавал нарезанные участки своей земли подставным лицам, которые под покупку брали ипотечный кредит в АО Банк "РКБ". Эти средства поступали на счет его фирмы, где бухгалтером работал Казеев, и присваивались.

Как и в случае с Газбанком афера была выявлена АСВ после отзыва у банка лицензии. А суд установил, что все члены кредитного комитета банка были номинальными, фактически никакую деятельность в банке не вели и не были осведомлены о процедуре технического кредитования.

"Так как из показаний допрошенных свидетелей следует, что Казеев В.А. выполнял распоряжения лично Абдрашитова Р.Ф., был с ним в приятельских отношениях, был его доверенным лицом, а также активно участвовал в реализации вывода денежных средств со счета банка, … привлек к покупке земельных участков, в частности, своего брата, других лиц", - указывалось в материалах дела.

Казеев и Абдрашитов за мошенничество получили небольшие сроки 3,5 и 4,5 года лишения свободы и обязаны выплатить банку причиненный ущерб. Председатель кредитного комитета Газбанка Михаил Липовецкий, раздававший сомнительные кредиты, также получил всего полтора года условно и этот приговор уже вступил в законную силу.