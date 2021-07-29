Две пассажирки Lada Kalina пострадали в ДТП в Самарской области

В среду, 28 июля, в Красноярском районе Самарской области две девушки пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:45 20-летний парень без водительских прав двигался на Lada Kalina со стороны Ульяновска в направлении Самары. Он не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину и врезался в стоявший грузовик Mercedes-Benz под управлением 63-летнего мужчины. После этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В аварии пострадали две пассажирки Lada Kalina 19 и 16 лет. Девушек госпитализировали. Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное.