Две пассажирки Lada Kalina пострадали в ДТП в Самарской области

В среду, 28 июля, в Красноярском районе Самарской области две девушки пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:45 20-летний парень без водительских прав двигался на Lada Kalina со стороны Ульяновска в направлении Самары. Он не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину и врезался в стоявший грузовик Mercedes-Benz под управлением 63-летнего мужчины. После этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.
В аварии пострадали две пассажирки Lada Kalina 19 и 16 лет. Девушек госпитализировали. Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!