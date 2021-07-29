Женщина на Hyundai сбила пешехода на "зебре" в Тольятти

В Тольятти 28 июля в ДТП пострадала пешеход, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:10 42-летняя женщина двигалась Hyundai Solaris по Московскому проспекту в направлении Приморского бульвара. В районе дома № 58 на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 32-летнюю женщину.
Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!