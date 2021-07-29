Женщина на Hyundai сбила пешехода на "зебре" в Тольятти

В Тольятти 28 июля в ДТП пострадала пешеход, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:10 42-летняя женщина двигалась Hyundai Solaris по Московскому проспекту в направлении Приморского бульвара. В районе дома № 58 на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 32-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.