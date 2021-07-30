Подросток на электросамокате попал под машину в Самаре

В четверг, 29 июля, В Самаре произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:20 42-летний водитель Hyundai Solaris ехал по дворовому проезду со стороны пр. Ленина в направлении ул. Ново-Садовой. В районе дома № 9 по ул. Ново-Садовой он сбил 16-летнего парня на электросамокате, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
Подросток пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!