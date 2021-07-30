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ДТП Происшествия

Подросток на электросамокате попал под машину в Самаре

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 июля, В Самаре произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:20 42-летний водитель Hyundai Solaris ехал по дворовому проезду со стороны пр. Ленина в направлении ул. Ново-Садовой. В районе дома № 9 по ул. Ново-Садовой он сбил 16-летнего парня на электросамокате, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Подросток пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

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