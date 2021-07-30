На Ракитовском шоссе в Самаре столкнулись шесть автомобилей

В пятницу, 30 июля, в Самаре произошло массовое ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации полицейских, примерно в 11:00, напротив дома № 95 по Ракитовскому шоссе произошла авария с участием шести автомобилей, среди которых, предположительно, были две "Газели" и четыре легковушки.
Пострадал только один человек — водитель "Газели". Он получил незначительные травмы.
По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!