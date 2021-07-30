На Ракитовском шоссе в Самаре столкнулись шесть автомобилей

В пятницу, 30 июля, в Самаре произошло массовое ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, примерно в 11:00, напротив дома № 95 по Ракитовскому шоссе произошла авария с участием шести автомобилей, среди которых, предположительно, были две "Газели" и четыре легковушки.

Пострадал только один человек — водитель "Газели". Он получил незначительные травмы.

По факту случившегося ведется проверка.