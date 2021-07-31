16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Нефтегорске автомобиль ГИБДД врезался в три машины На Ракитовском шоссе столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие В Красноярском районе в ДТП погибли два человека На Ракитовском шоссе в Самаре столкнулись шесть автомобилей Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими в Самарской области

ДТП Происшествия

В Нефтегорске автомобиль ГИБДД врезался в три машины

НЕФТЕГОРСК. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 31 июля, в Нефтегорске на ул. Спортивная, 24 произошло столкновение четырех транспортных средств, в том числе и патрульного автомобиля Госавтоинспекции. сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации, патрульный автомобиль, двигавшийся с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Lada Niva Travel.

После чего машина ГИБДД наехала на припаркованные автомобили Lada Granta и Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия руководители ОГИБДД и сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.

По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1