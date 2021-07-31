В Нефтегорске автомобиль ГИБДД врезался в три машины

В субботу, 31 июля, в Нефтегорске на ул. Спортивная, 24 произошло столкновение четырех транспортных средств, в том числе и патрульного автомобиля Госавтоинспекции. сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной информации, патрульный автомобиль, двигавшийся с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Lada Niva Travel.
После чего машина ГИБДД наехала на припаркованные автомобили Lada Granta и Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавших нет.
Прибывшие на место происшествия руководители ОГИБДД и сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!