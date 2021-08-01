В Кировском районе сбили пенсионера, переходящего улицу

В субботу, 31 июля, в Кировском районе областного центра в 18:40 произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
53-летний водитель Lada Kalina ехал по Днепровскому проезду со стороны ул. Земеца в направлении улицы Победы и напротив д. 2 совершил наезд на 75-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля.
Мужчина-пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, в настоящий момент находится под контролем медиков.
Согласно базе данных ГИБДД за последний год водитель Lada Kalina к административной ответственности не привлекался.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!