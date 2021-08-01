В Кировском районе сбили пенсионера, переходящего улицу

В субботу, 31 июля, в Кировском районе областного центра в 18:40 произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

53-летний водитель Lada Kalina ехал по Днепровскому проезду со стороны ул. Земеца в направлении улицы Победы и напротив д. 2 совершил наезд на 75-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля.

Мужчина-пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, в настоящий момент находится под контролем медиков.

Согласно базе данных ГИБДД за последний год водитель Lada Kalina к административной ответственности не привлекался.