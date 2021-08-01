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ДТП Происшествия

В Самарской области в ДТП погиб водитель трактора

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 июля, в Шигонском районе около поселка Луговской во время движения трактор опрокинулся в кювет, водитель погиб. Сейчас полиция устанавливает все подробности ДТП, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

"Водитель 1955 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью. Для извлечения погибшего из деформированной кабины требовалась помощь спасателей. На место происшествия выехали сотрудники ПСО Сызрани. С помощью гидравлического разжима спасателям удалось извлечь мужчину, — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

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