В Самарской области в ДТП погиб водитель трактора

В субботу, 31 июля, в Шигонском районе около поселка Луговской во время движения трактор опрокинулся в кювет, водитель погиб. Сейчас полиция устанавливает все подробности ДТП, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
"Водитель 1955 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью. Для извлечения погибшего из деформированной кабины требовалась помощь спасателей. На место происшествия выехали сотрудники ПСО Сызрани. С помощью гидравлического разжима спасателям удалось извлечь мужчину, — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!