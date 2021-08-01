В Самарской области в ДТП погиб водитель трактора

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В субботу, 31 июля, в Шигонском районе около поселка Луговской во время движения трактор опрокинулся в кювет, водитель погиб. Сейчас полиция устанавливает все подробности ДТП, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.