В Смышляевке законность строительства магазинов проверит прокуратура

В субботу, 31 июля, жители поселка Смышляевка массово вышли с протестом против возведения торговых объектов на ул. Чапаева. По их мнению, объекты торговли собираются возводить незаконно. На обращение отреагировал губернатор Дмитрий Азаров.
"Знаю, что люди ко мне обратились. По их мнению, творится произвол. Уже сегодня направляю туда проверку. Также обсудил вопрос с органами прокуратуры, проверка будет совместной.
Разберемся в ситуации, примем необходимые меры, чтобы все решения были в интересах людей, и никак иначе", — подчеркнул он.
Проверка в администрации Смышляевки с привлечением органов прокуратуры по поручению главы региона будет проведена в понедельник, 2 августа.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.