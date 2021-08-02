В Смышляевке законность строительства магазинов проверит прокуратура

В субботу, 31 июля, жители поселка Смышляевка массово вышли с протестом против возведения торговых объектов на ул. Чапаева. По их мнению, объекты торговли собираются возводить незаконно. На обращение отреагировал губернатор Дмитрий Азаров.

"Знаю, что люди ко мне обратились. По их мнению, творится произвол. Уже сегодня направляю туда проверку. Также обсудил вопрос с органами прокуратуры, проверка будет совместной.

Разберемся в ситуации, примем необходимые меры, чтобы все решения были в интересах людей, и никак иначе", — подчеркнул он.

Проверка в администрации Смышляевки с привлечением органов прокуратуры по поручению главы региона будет проведена в понедельник, 2 августа.