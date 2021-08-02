На публичные слушания вынесут обсуждение строительства Богоявленского собора в Самаре

В Самаре 17 августа пройдут публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Один из вопросов — возведение Богоявленского собора в Промышленном районе.
Здание с предельной высотой до 50 метров планируется построить на ул. Ново-Вокзальной, 178. Под строительство храмового комплекса, административно-бытового корпуса, зданий гаража, туалета и магазина-сторожки, ограждения с надвратными колокольнями предполагается выделить участок в 9,6 тыс. кв метров.
Согласно данным Публичной кадастровой палаты, кадастровая стоимость земельного участка составляет 32,6 млн рублей. Разрешенное использование — "для объектов общественно-делового значения".
Публичные слушания пройдут 17 августа на ул. Ново-Садовой, 20. Время начала регистрации участников — 16:30.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.