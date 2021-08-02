На публичные слушания вынесут обсуждение строительства Богоявленского собора в Самаре

В Самаре 17 августа пройдут публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Один из вопросов — возведение Богоявленского собора в Промышленном районе.

Здание с предельной высотой до 50 метров планируется построить на ул. Ново-Вокзальной, 178. Под строительство храмового комплекса, административно-бытового корпуса, зданий гаража, туалета и магазина-сторожки, ограждения с надвратными колокольнями предполагается выделить участок в 9,6 тыс. кв метров.

Согласно данным Публичной кадастровой палаты, кадастровая стоимость земельного участка составляет 32,6 млн рублей. Разрешенное использование — "для объектов общественно-делового значения".

Публичные слушания пройдут 17 августа на ул. Ново-Садовой, 20. Время начала регистрации участников — 16:30.