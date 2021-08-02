Владимир Терентьев возглавил самарское "АСАДО"

Владимир Терентьев, покинувший в июле администрацию губернатора, возглавил ГПК Самарской области "АСАДО".
Согласно информации ИАС Seldon.Basis, Терентьев стал генеральным директором Агентства по содержанию автомобильных дорог, информация об том обновлена 21 июля.
Напомним, пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Владимир Терентьев занимал с 7 июля 2020 года. Ранее он был заместителем главы Самары - руководителем аппарата администрации.
В "АСАДО" Терентьев сменил на должности Ольгу Устинову, которая проработала на посту с ноября 2018 года.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)