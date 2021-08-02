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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Владимир Терентьев возглавил самарское "АСАДО"

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Владимир Терентьев, покинувший в июле администрацию губернатора, возглавил ГПК Самарской области "АСАДО".

Согласно информации ИАС Seldon.Basis, Терентьев стал генеральным директором Агентства по содержанию автомобильных дорог, информация об том обновлена 21 июля.

Напомним, пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Владимир Терентьев занимал с 7 июля 2020 года. Ранее он был заместителем главы Самары - руководителем аппарата администрации.

В "АСАДО" Терентьев сменил на должности Ольгу Устинову, которая проработала на посту с ноября 2018 года.

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