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Музыка Культура

На летней площадке Дома Сивре прозвучит московский джаз

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 августа, Дом Сивре и Самарское джазовое Движение приглашает любителей хорошей музыки на концерт Светланы Жаворонковой (Москва) и трио Арсения Рыкова (Москва), который пройдет на летней площадке.

Светлана исполнит собственные композиции авторского проекта Secret Atelier, джазовые стандарты и мировые хиты разных лет под аккомпанемент трио Арсения Рыкова. В звучании ее голоса сочетаются энергичность Тины Тернер и лиричная задумчивость Даяны Кролл, интонации Ареты Франклин и трагичная хрипотца Дженис Джоплин.

За годы профессиональной деятельности Светлана проделала путь от участницы госпел-хора Ольги Олейниковой до резидента лучшей джазовой площадки страны — Клуба Алексея Козлова, стала победителем значимых российских джазовых конкурсов и участником крупнейших джазовых фестивалей страны и ТВ-шоу.

Трио Арсения Рыкова стало известно публике после победы на конкурсе Усадьба Джаз 2019. Затем музыканты были подписаны на лейбл "Rainy Days" и получили резидентство в клубе Алексея Козлова.

Начало концерта - в 19:00, место проведения: ул. Степана Разина, 128.

Подробности - тут.

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