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В регионе семьи со школьниками получат выплаты на 2 недели раньше

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с поручением президента РФ органы Пенсионного фонда начали выплату семьям с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет на две недели раньше запланированного срока — 2 августа вместо 16 августа.

"Сегодня в нашем регионе денежные средства в размере 10 тыс. руб. получат родители 369 537 детей. Это 87,7% от прогнозного количества детей, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих право на единовременную выплату. Общая сумма выплат на 2 августа составляет более 3,6 млрд рублей", - прокомментировала управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева.

Прием заявлений органами ПФР будет продолжаться в течение трех месяцев. Родители, которые имеют право на данную выплату, но еще не обратились за ней, могут подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России (по предварительной записи) до конца октября.

Напомним, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым не ранее 1 сентября 2021 года исполнится шесть лет, подростки, которым до 2 июля (дата вступления в силу указа) не исполнилось 18 лет, а также лица с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, продолжающие обучение по школьной программе.

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