В Самаре за сутки сгорели два автомобиля

В понедельник, 2 августа, в Самаре сгорели два автомобиля, сообщает региональное ГУ МЧС.

В 7:06 около дома № 35 по ул. Ставропольской загорелся ВАЗ-2109 без госномеров. В 7:13 пожарные ликвидировали возгорание.

А в 8:15 в районе дома № 53 по ул. Средне-Садовой в движении загорелся Renault. В тушении огня участвовали восемь человек.