Велосипедистка, не спешившаяся на "зебре", попала под машину в Самаре

В Самаре 2 августа произошло ДТП, в котором пострадала велосипедистка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:20 49-летний водитель Renault Logan двигался по ул. Шушенской и в районе дома № 160а по ул. Ново-Садовой сбил 31-летнюю женщину, которая пересекала проезжую по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Велосипедистка пострадала, но госпитализация ей не потребовалась.