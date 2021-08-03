Велосипедистка, не спешившаяся на "зебре", попала под машину в Самаре

В Самаре 2 августа произошло ДТП, в котором пострадала велосипедистка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:20 49-летний водитель Renault Logan двигался по ул. Шушенской и в районе дома № 160а по ул. Ново-Садовой сбил 31-летнюю женщину, которая пересекала проезжую по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.
Велосипедистка пострадала, но госпитализация ей не потребовалась.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!