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Губернатор Власть и политика

Жителям региона, пострадавшим в аварии в Турции, окажут необходимую помощь

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 августа, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировали о состоянии людей, пострадавших в аварии в Турции.

"На сегодняшний день трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением врачей. Планируются сегодня к выписке в легком состоянии около 10 человек. Еще девять человек останутся на лечении в турецких госпиталях. Трое, к сожалению, погибли. Вместе с губернатором сегодня обсудили вопросы организации медицинской помощи", - прокомментировал глава Минздрава России.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 2 августа, в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса с туристами, которые ехали в аэропорт, не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Мурашко за принятые решения по оказанию помощи пострадавшим, среди которых есть жители Самарской области.

"Михаил Альбертович с первых минут приезда в регион занялся вопросами оказания помощи пострадавшим. Спасибо вам. Это еще одно подтверждение вашего внимания к региону, и в самые сложные минуты для людей вы с нами, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Уверен, мы решим все вопросы по доставке жителей региона на территорию России. Самое тесное взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами здесь выстроено".

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