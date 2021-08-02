В Анталье перевернулся автобус с туристами из Самарской области

Автобус с российскими туристами попал в ДТП на трассе в Турции 2 августа. Он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, туристы должны были вылететь в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и перевернулась. Среди пассажиров автобуса 16 человек получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
"В автобусе находились 22 российских туриста, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо", — рассказали РБК в пресс-службе компании "Интурист". Все они из Самарской области, туристов из других регионов не было, сообщает ТАСС.
"В автобусе находились 22 российских туриста, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо", — рассказали в пресс-службе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6108269d9a794715829c7026
"В автобусе находились 22 российских туриста, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо", — рассказали в пресс-службе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6108269d9a794715829c7026
Пострадавших доставили в больницы.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!