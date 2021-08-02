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ДТП Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с туристами из Самарской области

АНКАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП на трассе в Турции 2 августа. Он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, туристы должны были вылететь в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и перевернулась. Среди пассажиров автобуса 16 человек получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
 "В автобусе находились 22 российских туриста, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо", — рассказали РБК в пресс-службе компании "Интурист". Все они из Самарской области, туристов из других регионов не было, сообщает ТАСС.

В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье погибли четверо россиян. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании "Интурист".

"В автобусе находились 22 российских туриста, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо", — рассказали в пресс-службе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6108269d9a794715829c7026
В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье погибли четверо россиян. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании "Интурист".

"В автобусе находились 22 российских туриста, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо", — рассказали в пресс-службе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6108269d9a794715829c7026

Пострадавших доставили в больницы.

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