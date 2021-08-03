Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти корпус для лечения пациентов с COVID-19

Во вторник, 3 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценили оснащение нового инфекционного корпуса Тольяттинской городской клинической больницы № 5. В нем будут проходить лечение пациенты с COVID-19.

В Тольятти модульное здание для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией построено в сжатые сроки — от принятия губернатором решения о строительстве до приема первых пациентов прошло чуть больше полугода.

"Сегодня очень важный день. Мы повышаем вооруженность, оснащенность системы здравоохранения, создаем дополнительные условия для своевременного оказания помощи жителям региона", — отметил Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения страны отметил, что новый корпус — это серьезный шаг для повышения качества оказания помощи жителям региона и, в частности, Тольятти.

Новый корпус включает в себя приемно-диагностический блок, стационар на 50 коек, а также отделение реанимации на 20 коек. Каждая палата представляет собой инфекционный бокс с индивидуальной системой вентиляции, санитарной комнатой оснащенной душевой, наличием предбокса.

Всем поступившим больным с СOVID-19 будет проводиться компьютерная томография, обследование органов грудной клетки, а также ультразвуковое исследование сосудов, органов брюшной полости, эхокардиография. Также будут выполняться необходимые клинические, биохимические, бактериологические анализы. Все оборудование — современное.

"Мы получили новый передвижной аппарат УЗИ экспертного класса, который оснащен всеми необходимыми функциями, датчиками. На нем можно проводить любые исследования, в том числе эхо сердца. И в условиях инфекционного корпуса он просто необходим, потому что одно из самых грозных осложнений при коронавирусе касается тромбоза артерий и вен. И мы сможем их диагностировать", — рассказал заведующий отделением ультразвуковой диагностики Леонид Мисюр.

После проведения всех исследований, установки диагноза пациента в зависимости от тяжести состояния госпитализируют в инфекционное отделение или в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Глава региона поблагодарил всех медиков пятой горбольницы, которые содействовали скорейшему строительству нового инфекционного корпуса.

"Благодаря вам мы реализовали задачу в кратчайшие сроки. В самый сложный период — третий этап волны пандемии — мы получаем дополнительную оснащенность системы здравоохранения", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

От лица медицинского сообщества министра и губернатора поблагодарил главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексей Кирсанов. "Приятно ходить по современным помещениям, но будем стремиться к тому, чтобы они пустовали, работать для того, чтобы справиться с угрозами и рисками для жизни и здоровья людей", — отметил он.

Глава региона и руководитель федерального ведомства подчеркнули, что снизить распространение коронавирусной инфекции поможет вакцинация.

"Чтобы сбить третью волну пандемии, необходимо соблюдать ограничительные мероприятия и вакцинироваться. Сегодня Самарская область является одним из лидеров по проведению вакцинации. Мы видим хорошие темпы, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Но нужно помнить, что вакцинация защитит только после 42 дня, да и принципиально важно в этот период максимально себя обезопасить".

Министр добавил, что сделать прививку от коронавируса необходимо всем людям старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания. Это личная защита здоровья каждого человека.

"Сейчас одновременно на территории Самарской области построено и строится пять инфекционных корпусов", — отметил Дмитрий Азаров. Такого масштабного обновления инфекционной службы не было никогда в истории региона.

"Хотел бы поблагодарить губернатора и правительство Самарской области за внимание и строительство поликлиник, новых инфекционных госпиталей. Это то, что является заботой о каждом человеке. И тем более важно, что новые учреждения открываются в самых густо населенных районах. Например, Автозаводский район является одним из самых крупных районов в России, поэтому такая инфраструктурная практика крайне важна", — подчеркнул Михаил Мурашко.