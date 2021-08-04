В Самаре на Московском шоссе столкнулись сразу пять авто, пострадавших нет

В среду утром, 4 августа, около 8:20 в Самаре на Московском шоссе, в районе пересечения с пр. Масленникова, произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу пять автовладельцев.
Как сообщили ИП "Волга Ньюс" в отделе информации общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области, пострадавших нет.
"Пострадавших нет, машины столкнулись друг за другом: кто капот помял, кто бампер. Обратились за материальным ущербом", — прокомментировали сотрудники правоохранительных органов.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!