В Самаре на Московском шоссе столкнулись сразу пять авто, пострадавших нет

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В среду утром, 4 августа, около 8:20 в Самаре на Московском шоссе, в районе пересечения с пр. Масленникова, произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу пять автовладельцев.