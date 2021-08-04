Большой театр представит балет "Укрощение строптивой" в рамках фестиваля "Шостакович ХХ век" в Самаре

Фестиваль "Шостакович ХХ век" пройдет в Самаре и Тольятти с 11 по 26 сентября.

Программу мероприятий 11 сентября откроет концерт симфонической музыки под управлением дирижера Федора Леднева. Зрителям представят "Праздничную увертюру" Дмитрия Шостаковича и два произведения Мечислава Вайнберга и Галины Уствольской.

Главным событием фестиваля станут гастроли Большого театра — 13 и 14 сентября. На сцене САТОБ покажут балет "Укрощение строптивой" Жана-Кристофа Майо. Приезд труппы Большого театра стал возможен благодаря соглашению о партнерстве губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и руководства театра на фестивале "Золотая маска".

Труппа САТОБ представит оперу "Леди Макбет Мценского уезда". Сейчас ведутся переговоры о приглашении солистов Мариинского театра. Другой вечер самарский театр посвятит одноактной опере "Игроки" в постановке Юрия Александрова и одноактному балету "Ленинградская симфония".

Полная программа фестиваля:

11 сентября (САТОБ) Концерт оркестра "Новая Россия" под управлением Федора Леднева

В программе:

Дмитрий Шостакович (1906-1975) Праздничная увертюра ля мажор (1954, op. 96), Симфония № 1 фа минор (1924-25, op. 10);

Мечислав Вайнберг (1919-1996) Концертино для скрипки с оркестром (1948, op. 42). Солист: Николай Саченко (скрипка).

Галина Уствольская (1919-2006) Концерт для фортепиано с оркестром (1946). Солистка: Мария Андреева (фортепиано).

12 сентября (САТОБ) Концерт оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета

В программе:

Дмитрий Шостакович Музыка к драматическому спектаклю "Гамлет" в постановке Николая Акимова (1932, op. 32a); Музыка к фильму "Гамлет" Григория Козинцева (1964, op. 116); Монологи из "Гамлета" Уильяма Шекспира — Евгений Миронов.

13 и 14 сентября (САТОБ) Гастроли балета Большого театра России

"Укрощение строптивой" на музыку Дмитрия Шостаковича. Хореограф-постановщик — Жан-Кристоф Майо.

13 сентября (самарская филармония) и 14 сентября (тольяттинская филармония) Концерт Владимира Родина (фортепиано), Аяко Танабе (скрипка), Ибрагима Нагиева (виолончель)

В программе:

Дмитрий Шостакович Фортепианное трио № 1 до минор (1923, op. 8);

Николай Пейко (1916-1995) Соната для фортепиано № 3;

Борис Тищенко Соната № 1 для виолончели соло (1967, op. 18);

Маргарита Кусс (1921-2009) Трио для фортепиано, скрипки и виолончели ре минор (2001);

Мечислав Вайнберг Соната для скрипки соло № 2 (1967, op. 95).

15 сентября (САТОБ) Концерт Михаила Лидского (фортепиано) и Доменико Нордио (скрипка)

В программе:

Дмитрий Шостакович 10 прелюдий для скрипки и фортепиано (1933, op. 34, переложение Дмитрия Цыганова);

Луиджи Даллапиккола Вторая тартиниана (1956);

Пауль Хиндемит Соната для скрипки и фортепиано ми мажор (1935, IPH 175);

Жан Франсе (1912-1997) Сонатина для скрипки и фортепиано (1934);

Артюр Онеггер (1892-1955) Соната № 2 для скрипки и фортепиано си-бемоль мажор (1919, H 24);

Борис Чайковский (1925-1996) Соната для скрипки и фортепиано ля мажор (1959).

16 сентября (САТОБ) Концерт квартета имени Бородина

В программе:

Дмитрий Шостакович Струнный квартет № 1 до- мажор, (ор. 49, 1938); Струнный квартет № 12 ре- бемоль мажор, (ор. 133, 1968);

Николай Мясковский Струнный квартет № 13 ля- минор (ор.86, 1949).

17 сентября (ДК "Тольятти") и 18 сентября (САТОБ) Гала-концерт звезд оперы в сопровождении оркестра САТОБ под управлением Евгения Хохлова

В программе: арии и ансамбли из любимых произведений Дмитрия Шостаковича

Солисты: Евгения Муравьева (сопрано), Мариинский театр; Наталья Ляскова (меццо-сопрано), Пермский театр оперы и балета.

17 сентября (самарская филармония) и 18 сентября (тольяттинская филармония) Концерт Андрея Коробейникова (фортепиано)

В программе:

Дмитрий Шостакович Афоризмы (1927, op. 13); Прелюдии (1933, op. 34);

Фредерик Шопен (1810-1849) Прелюдии (1839, op. 28);

Галина Уствольская Прелюдии (1953).

19 сентября (самарская филармония) Концерт оркестра Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова

Солист: Николай Луганский (фортепиано).

В программе:

Дмитрий Шостакович Симфония № 10 ми минор (1953, op. 93);

Сергей Прокофьев (1891-1953) Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ре-бемоль мажор (1912, op. 10);

Сергей Рахманинов (1873-1943) Концерт для фортепиано с оркестром № 1 фа-диез минор (1891, op. 1).

19 сентября (тольяттинская филармония) и 21 сентября (САТОБ) Концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Андрея Данилова

Солист: Юрий Власов (бас), Мариинский театр.

В программе:

Дмитрий Шостакович Музыка к фильму "Новый Вавилон" (1929, op. 18); "Антиформалистический раёк" (1948/68); Музыка к фильму " Король Лир" (1970, op.137).

20 сентября (САТОБ) Опера Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" (1934)

Дирижер — Евгений Хохлов.

22 сентября (камерный зал САТОБ) и 21 сентября (тольяттинская филармония) Концерт Александра Болдачева (арфа) и музыкантов оркестра САТОБ

В программе:

Клод Дебюсси (1862-1918) Соната для арфы, альта и флейты (1915, L 137);

Андре Жоливе (1905-1974) Сюита для флейты, альта и арфы (1941);

Джон Кейдж (1912-1992) В пейзаже (1948);

Александр Мосолов (1900-1973) Танцевальная сюита (1934, op. 40);

Пауль Хиндемит (1895-1963) Соната для арфы (1939, IPH 52);

Нино Рота (1911-1979) Сарабанда и токката (1945);

Мечислав Вайнберг Трио для флейты, альта и арфы (1979, op. 127).

23 сентября (САТОБ) Премьера оперы Дмитрия Шостаковича "Игроки" (1942).

Балет "Ленинградская симфония" (1961, постановка 2020).

Дирижер — Евгений Хохлов.

24 сентября (САТОБ) Концерт Алексея Гориболя (фортепиано) и солистов оперной труппы Большого театра России и Мариинского театра

Солисты: Альбина Латипова (сопрано), Алина Черташ (контральто), Валерий Макаров (тенор), Юрий Власов (бас).

В программе:

Дмитрий Шостакович Из еврейской народной поэзии (1948, op. 79); Четыре романса на стихи Пушкина (1937, op. 46); Четыре монолога на стихи Пушкина (1952, op. 91); Четыре стихотворения капитана Лебядкина (1974, op. 146);

Мечислав Вайнберг Еврейские песни, тетрадь № 1 (1943, op. 13).

25 сентября (САТОБ) и 26 сентября (тольяттинская филармония) Концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского

В программе:

Дмитрий Шостакович Десять поэм на стихи революционных поэтов (1951, op. 88);

Франк Мартен (1890-1974) Месса для двойного хора (1926);

Гоффредо Петрасси (1904-2003) Nonsense для смешанного хора на стихи Эдварда Лира (1952);

Дьёрдь Лигети (1923-2006) Nonsense madrigals для мужских голосов (1993);

Алексей Сюмак "1948" (мировая премьера).