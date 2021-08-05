В Самарской области вновь перекрыт температурный максимум

В Самарской области 4 августа перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

На метеостанции в Авангарде зафиксирован рекорд в 39,6°С (в 2010 г. - 38,5°С). Также превышение максимума отмечено в Кинель-Черкассах - 38,6°С, что выше предыдущего значения на 1,2°С.