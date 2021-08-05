musicAeterna и Виталий Полонский выступит в Самаре и Тольятти

25 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета и 26 сентября в Тольяттинской филармонии с концертами выступит хор musicAeterna под управлением Виталия Полонского. Концерты состоятся в рамках фестиваля “Шостакович XX век”, который пройдет с 11 по 26 сентября.

Хор musicAeterna был создан в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом. В 2018 году музыканты получили оперный "Оскар" Opera Awards. В Самару musicAeterna приедет в рамках фестиваля "Шостакович XX век" и закроет программу мероприятий. Музыканты исполнят "Десять поэм на стихи революционных поэтов" Дмитрия Шостаковича, "Мессу для двойного хора" Франка Мартена, "Nonsense на стихи Эдварда Лира" Гоффредо Петрасси и Nonsense madrigals Дьерди Лигети, а также, заявленное как мировая премьера, произведение "1948" Алексея Сюмака.

Полную программу фестиваля составят 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов. Среди приглашенных гостей Ирина Шостакович, Максим Шостакович, Алексей Трифонов, Федор Леднев, Юрий Башмет, Евгений Миронов, Доменико Нордио, Михаил Лидский, Андрей Коробейников, Евгения Муравьева, Наталия Ляскова, Владимир Комович, Алексей Гориболь, Александр Болдачев. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области. Партнером мероприятия выступил фестиваль "Черешневый лес".