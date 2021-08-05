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Музыка Культура

musicAeterna и Виталий Полонский выступит в Самаре и Тольятти

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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25 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета и 26 сентября в Тольяттинской филармонии с концертами выступит хор musicAeterna под управлением Виталия Полонского. Концерты состоятся в рамках фестиваля “Шостакович XX век”, который пройдет с 11 по 26 сентября.

Хор musicAeterna был создан в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом. В 2018 году музыканты получили оперный "Оскар" Opera Awards. В Самару musicAeterna приедет в рамках фестиваля "Шостакович XX век" и закроет программу мероприятий. Музыканты исполнят "Десять поэм на стихи революционных поэтов" Дмитрия Шостаковича, "Мессу для двойного хора" Франка Мартена, "Nonsense на стихи Эдварда Лира" Гоффредо Петрасси и Nonsense madrigals Дьерди Лигети, а также, заявленное как мировая премьера, произведение "1948" Алексея Сюмака.

Полную программу фестиваля составят 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов. Среди приглашенных гостей Ирина Шостакович, Максим Шостакович, Алексей Трифонов, Федор Леднев, Юрий Башмет, Евгений Миронов, Доменико Нордио, Михаил Лидский, Андрей Коробейников, Евгения Муравьева, Наталия Ляскова, Владимир Комович, Алексей Гориболь, Александр Болдачев. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области. Партнером мероприятия выступил фестиваль "Черешневый лес".

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

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