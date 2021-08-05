Мужчина и двое детей пострадали в ДТП в Сызрани

В среду, 4 августа, в Сызрани двое несовершеннолетних пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:55 26-летний мужчина двигался на грузовом Hyundai по ул. Декабристов в направлении ул. Ульяновской. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутным Kia Rio под управлением 36-летней женщины. От удара Kia отбросило на остановившуюся впереди Lada Kalina.

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки: 34-летний мужчина и два ребенка 14 лет и годовалый. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает.