Мужчина и двое детей пострадали в ДТП в Сызрани

В среду, 4 августа, в Сызрани двое несовершеннолетних пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:55 26-летний мужчина двигался на грузовом Hyundai по ул. Декабристов в направлении ул. Ульяновской. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутным Kia Rio под управлением 36-летней женщины. От удара Kia отбросило на остановившуюся впереди Lada Kalina.
В результате аварии пострадали пассажиры легковушки: 34-летний мужчина и два ребенка 14 лет и годовалый. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!