Благодаря нацпроекту "Образование" жители Самарской области могут построить новую карьеру

В четверг, 4 августа, в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна 12 мастеров парикмахерского искусства получили свидетельства об обучении.
Это старт будущей карьеры для тех, кто освоил новую профессию с помощью Центра опережающей профессиональной подготовки.
"Мастера учились по стандартам Worldskills, им выдан так называемый "скиллспаспорт", где работодатель сразу видит, чему специалист обучен, какими компетенциями владеет", — отметила директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова.
Владельцы салонов, таким образом, не нуждаются в других рекомендациях, чтобы составить мнение о будущем сотруднике.
Стилистами по волосам стали женщины и девушки, ранее работавшие в самых разных сферах. Так, выпускница СГЭУ Кристина Липатова в свои 24 года имеет шестилетний опыт работы в банке.
"Года два назад я стала задумываться над тем, чтобы сменить профессию. Переломным моментом для принятия этого решения для меня явилась пандемия. На работе нас отправили на "удаленку". Появилось время для обучения. Я познакомилась с предложениями в интернете. Знакомые скинули ссылку на Центр опережающей профессиональной подготовки, который недавно открылся в Тольятти. Изучила программы. Выбрала курс в 144 часа", — рассказала Кристина.
Центр опережающей профессиональной подготовки создан в 2020 году в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным. ЦОПП предлагает быстрые образовательные программы для всех категорий граждан.
Оставив заявку, с его помощью могут переобучиться все, кто желает обрести новую профессию и стать востребованным на рынке труда. Кроме того, в центре в режиме "единого окна" предприятия и организации Самарской области могут сделать заявку на нужного им специалиста.
Кристина Липатова — одна из тех, кто по направлению ЦОПП прошел обучение в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. В прошлом году в рамках нацпроекта "Образование" в нем переоснастили пять мастерских — в том числе, по парикмахерскому искусству.
"Условия — как в настоящих салонах. Очень понравились рабочие места. Постараюсь сделать такие же в собственном салоне", — поделилась Кристина. Она уже работает по новой специальности и планирует дальше развивать свою карьеру.
Условия для повышения конкурентоспособности жителей региона на рынке труда и развития системы профессионального образования создаются в Самарской области на протяжении ряда лет. В 2019 году в рамках объявленного губернатором Дмитрием Азаровым года СПО колледжам региона на ремонт и модернизацию были выделены средства областного бюджета. Продолжается оснащение учреждений в рамках нацпроекта "Образование": в 2020 году в колледжах губернии по международным стандартам оснащены 10 мастерских, в 2021 году оснащены и ждут открытия еще 8 мастерских.
Учиться и получать новые компетенции на новом оборудовании в них могут не только студенты, но и представители самых разных групп населения — например, те, кто потерял работу или потерпел финансовые сложности из-за распространения COVID-19.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.