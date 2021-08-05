16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре до конца года отремонтируют еще пять вагонов метро Метро в Самаре предложили довести до речного вокзала В Самару поставлены 22 троллейбуса "Адмирал" Электропоезд "Ласточка" между Самарой и Тольятти запустят 11 июня До конца июня в Самару поставят 22 троллейбуса "Адмирал"

Транспорт Транспорт и связь

В Самаре открылась вторая АЗС группы компаний IRBIS

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Автозаправочная станция начала работать в Железнодорожном районе Самары на ул. Дзержинского, 29А. В честь открытия для гостей провели викторину с розыгрышами призов и рассказали о преимуществах новой станции, используемом топливе и принципах работы компании.

Фото: предоставлено ООО "Ирбис регион Поволжье"

Для группы компаний IRBIS новая станция стала шестой в Самарской области и второй в Самаре. Еще три АЗС работают в Тольятти и одна — в Сызрани. Эта, самая первая станция в регионе, открыта в 2019 году. Всего сеть компании насчитывает 65 АЗС в восьми регионах России. Ее принципиальное отличие от конкурентов — сопутствующий сервис. На станции можно купить выпечку собственного производства, кофе из зерен высшего класса Specialty и другие товары в дорогу.

На празднике в честь открытия новой АЗС рассказывали о сети станций, принципах работы компании и топливе. "У нас в компании действуют простые и понятные принципы: честность, открытость, постоянный поиск и воплощение новаций, внимание к клиенту. Наш приоритетный вопрос — качество и количество топлива на АЗС. На городских станциях мы реализуем только премиальное топливо XTRim, изготавливаемое с применением инновационных технологий немецкого концерна BASF. В составе компании есть все, чтобы гарантировать стабильно высокий уровень качества топлива: 4 нефтебазы емкостью более 45 тысяч тонн, сертифицированная лаборатория, более 100 бензовозов и газовозов, оснащенных GPS, и система непрерывного контроля", — отметил директор по развитию группы компаний IRBIS Руслан Сафин.

Гости, пришедшие на открытие АЗС, смогли также поучаствовать в викторине с розыгрышем призов, задать Руслану Сафину вопросы и попробовать выпечку собственного производства. Большой популярностью пользовалась стойка с видеоспиннером, которым могли воспользоваться все желающие и скачать затем получившееся видео.

Для компании проведение розыгрышей стало традицией, и призы могут быть существенными. ГК IRBIS разыграла среди своих клиентов уже 18 автомобилей. В этом году это 2 Skoda Karoq. Один автомобиль уже вручили девушке из Татарстана, второй будет разыгран в ноябре. Участвовать в подобных розыгрышах могут все клиенты, зарегистрированные в системе лояльности SMART. Она предусматривает бонусы за покупку топлива, товаров и услуг АЗС, оплату бонусами любых покупок на АЗС IRBIS, эксклюзивные акции и персональные предложения, а также бонусную карту в смартфоне с мобильным приложением "АЗС IRBIS". Сейчас в этой программе участвует более 650 тысяч человек, из них 40 000 — в Самарской области.

Руслан Сафин рассказал и о дальнейших планах группы компаний IRBIS: "У нас есть планы по наращиванию сети в Самарской области. Для нас это привлекательный регион, и мы планируем открыть еще 4 автозаправочные станции до конца этого года. Согласно нашей стратегии развития, до 2030 года мы собираемся нарастить сеть АЗС до 500 станций".

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Фото на сайте

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5