В Самаре открылась вторая АЗС группы компаний IRBIS

Автозаправочная станция начала работать в Железнодорожном районе Самары на ул. Дзержинского, 29А. В честь открытия для гостей провели викторину с розыгрышами призов и рассказали о преимуществах новой станции, используемом топливе и принципах работы компании.

Для группы компаний IRBIS новая станция стала шестой в Самарской области и второй в Самаре. Еще три АЗС работают в Тольятти и одна — в Сызрани. Эта, самая первая станция в регионе, открыта в 2019 году. Всего сеть компании насчитывает 65 АЗС в восьми регионах России. Ее принципиальное отличие от конкурентов — сопутствующий сервис. На станции можно купить выпечку собственного производства, кофе из зерен высшего класса Specialty и другие товары в дорогу.

На празднике в честь открытия новой АЗС рассказывали о сети станций, принципах работы компании и топливе. "У нас в компании действуют простые и понятные принципы: честность, открытость, постоянный поиск и воплощение новаций, внимание к клиенту. Наш приоритетный вопрос — качество и количество топлива на АЗС. На городских станциях мы реализуем только премиальное топливо XTRim, изготавливаемое с применением инновационных технологий немецкого концерна BASF. В составе компании есть все, чтобы гарантировать стабильно высокий уровень качества топлива: 4 нефтебазы емкостью более 45 тысяч тонн, сертифицированная лаборатория, более 100 бензовозов и газовозов, оснащенных GPS, и система непрерывного контроля", — отметил директор по развитию группы компаний IRBIS Руслан Сафин.

Гости, пришедшие на открытие АЗС, смогли также поучаствовать в викторине с розыгрышем призов, задать Руслану Сафину вопросы и попробовать выпечку собственного производства. Большой популярностью пользовалась стойка с видеоспиннером, которым могли воспользоваться все желающие и скачать затем получившееся видео.

Для компании проведение розыгрышей стало традицией, и призы могут быть существенными. ГК IRBIS разыграла среди своих клиентов уже 18 автомобилей. В этом году это 2 Skoda Karoq. Один автомобиль уже вручили девушке из Татарстана, второй будет разыгран в ноябре. Участвовать в подобных розыгрышах могут все клиенты, зарегистрированные в системе лояльности SMART. Она предусматривает бонусы за покупку топлива, товаров и услуг АЗС, оплату бонусами любых покупок на АЗС IRBIS, эксклюзивные акции и персональные предложения, а также бонусную карту в смартфоне с мобильным приложением "АЗС IRBIS". Сейчас в этой программе участвует более 650 тысяч человек, из них 40 000 — в Самарской области.

Руслан Сафин рассказал и о дальнейших планах группы компаний IRBIS: "У нас есть планы по наращиванию сети в Самарской области. Для нас это привлекательный регион, и мы планируем открыть еще 4 автозаправочные станции до конца этого года. Согласно нашей стратегии развития, до 2030 года мы собираемся нарастить сеть АЗС до 500 станций".