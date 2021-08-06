Дмитрий Богданов: "Льготы и площадки сейчас предлагают многие регионы, но доверие инвесторов зарабатывается конкретными делами"

В индустриальном парке "Чапаевск" PNK group возводит логистический хаб для маркетплейса OZON со всей необходимой инфраструктурой. Логистический комплекс станет одним из крупнейших в России и заработает уже в следующем году. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с командой правительства региона встретился с инвесторами на стройплощадке.

После торжественного старта строительных работ министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов объяснил значимость появления масштабного распределительного центра на территории Самарской области: "Сегодня, вместе с инвесторами, дали торжественный старт строительству масштабного логистического комплекса в Самарской области. Больше 6000 новых высокопроизводительных рабочих мест получит моногород Чапаевск! Несколько лет мы работали над тем, чтобы привлечь в регион компанию OZON. По-сути сейчас строится уникальный объект — таких будет всего несколько в стране.

Компании OZON регион предоставит налоговые льготы в рамках функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск", при этом мы сопроводили проект для максимально быстрого и выгодного входа в региональный индустриальный парк "Чапаевск". Инвестору понравились не только льготы и условия, которые здесь есть, но и бизнес-климат в целом. Льготы и площадки сейчас предлагают многие, если не все активные регионы, но доверие зарабатывается конкретными делами и здесь нам есть, что представить действующим и потенциальным партнерам.

Очень рады, что такой серьезный объект для всего Приволжского федерального округа появится именно в Самарской области. Сегодня мы работаем еще с целым рядом крупных международных компаний по подобного рода объектам. У Самарской области замечательное географическое расположение, благоприятный инвестиционный климат, очень активные люди и понятно, что многим инвесторам интересно заходить к нам в регион со своими проектами. Этот объект станет уникальным для субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно работающих в Самарской области, потому что у них появится возможность довезти до этого центра свою продукцию, не затрачивая серьезных средств на логистику, чтобы дальше их товары пошли в любую точку РФ и за ее пределы".

Директор по производству Ozon Александр Гейль отметил, что электронная торговля сегодня является одним из драйверов экономики российских регионов. "Уверен, что наш логистический хаб даст возможность увеличить эти цифры в разы, а региону это даст большой потенциал роста интернет-торговли, — отметил Александр Гейль. — Самарская область — один из самых перспективных для нас российских регионов. Благодарю руководство области за помощь, которую они нам оказали. Отдельное спасибо нашим партнерам — PNK group".

Управляющий фондом "ПНК Девелопмент" и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин отметил, что с компанией Ozon это уже вторая сделка по строительству логистического хаба. "Первая, на аренду 67 тысяч квадратных метров в новосибирском "PNK Парке Толмачево", заключена летом прошлого года. Таким образом, общая площадь наших сделок с Ozon составляет более 470 000 квадратных метров", — отметил он.

Дмитрий Пилевин выразил слова благодарности губернатору и министерству экономического развития и инвестиций Самарской области в лице Дмитрия Богданова. "Огромное спасибо вам за содействие. Вы всегда держите руку на пульсе и находитесь на постоянной связи и всегда оперативно реагируете. Очень приятно, что у вас такая сильная, сплоченная команда", — сказал он.