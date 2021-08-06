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ДТП Происшествия

Самарские полицейские разыскивают водителя сбившего пешехода и скрывшегося

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места происшествия, сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:30 5 августа неизвестный водитель ехал по ул. Стара-Загора и у дома № 118 на пешеходном переходе сбил 74-летнюю женщину. После этого автомобилист скрылся.

Всех, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 89372072716, 89376473214, 020 (102 с мобильного).

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