Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призерами Олимпийских игр 2020

В пятницу, 6 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и сопредседатель Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра "Сириус", член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева встретились с самарцами — серебряными призерами Олимпийских игр в Токио.

Встреча состоялась в Центре фехтования Самарской спортивной школы Олимпийского резерва N17, который располагается в восстановленном по инициативе главы региона историческом здании.

Центр открыли в прошлом году, его обеспечили всем необходимым для спортсменов оборудованием. Всего в школе проходит подготовку более 800 спортсменов, многие из них — чемпионы и призеры соревнований мирового и всероссийского уровня.

Дмитрий Азаров и Елена Шмелева поприветствовали серебряных призеров по фехтованию Олимпиады в Токио — братьев близнецов Кирилла и Антона Бородачевых, а также Павла Сухова, для которого Олимпиада 2020 стала уже третьей.

Спортсмены вернулись домой буквально на днях. По их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием.

"Домой приезжать очень приятно, нас встретили еще теплее, чем в столице, — отметил Кирилл Бородачев. — Сейчас немного отдохнем, а потом продолжим тренироваться. Карьера на этом не заканчивается, будем работать дальше".

О своих эмоциях после победы рассказал Павел Сухов. "Эйфория втройне от сделанного, от того, что все эти годы, эти тренировки прошли не зря. Я очень счастлив", — поделился он.

Дмитрий Азаров поблагодарил спортсменов за достойное представление региона и страны на мировой арене. "Вы вносите огромный вклад в популяризацию здорового образа жизни в России и на самарской земле, — подчеркнул глава региона. — На вас равняются мальчишки и девчонки самого юного возраста, которые восхищены этим видом спорта и гордятся вашими победами. Сегодня Президентом страны в рамках реализации нацпроектов создаются условия для развития массового спорта. И вы придаете этому процессу дополнительный импульс, чтобы будущее нашей страны было здоровым".

В соответствии с постановлением регионального правительства в благодарность за успехи и достойное представление Самарской области на мировом уровне "серебряным" олимпийцам были вручены сертификаты номиналом по 2 млн рублей.

За победу самарских фехтовальщиков поблагодарила и Елена Шмелева. Она отметила уникальный опыт российских тренеров.

"Мы всегда знали, что он будет положен в основу очень большой системной работы по созданию новой инфраструктуры, с учетом новых возможностей и технологий", — отметила она.

Шмелева также добавила, что в настоящее время комплексно обсуждается возможность создания в регионах интегрированных образовательных программ для спортсменов по примеру "Сириуса".

"С такой поддержкой и с такими планами, я думаю, в Самарской области будет если и не фехтовальная столица, то точно крупный центр, который выпустит еще много поколений спортсменов, — обратила внимание она. — Нам хочется, чтобы начиная с 5 лет у всех детей была возможность заниматься спортом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы занятия спортом были массовые и бесплатные, и при желании дети могли продолжить спортивный путь при поддержке тренеров и педагогов".

Елена Шмелева пригласила самарских спортсменов приехать в "Сириус" и обсудить возможности по созданию экспериментального училища для тренеров.