В Самаре водитель Audi сбил женщину на "зебре"

В Самаре 6 августа автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:33 63-летний водитель неисправного Audi, не имевший ОСАГО, напротив дома № 24 по Московскому шоссе сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе.
Пострадавшую госпитализировали.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!