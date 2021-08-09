На реке Большой Кинель утонул 18-летний мужчина

В воскресенье, 8 августа, на реке Большой Кинель около СДТ "Радуга" утонул 18-летний мужчина, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

Водолазы спасательного отряда Специального назначения в 17.15 приступили к проведению поисковых работ. Обследование акватории длилось около двух часов. В 20:30 пропавшего мужчину водолаз обнаружил в 50 метрах удаления от береговой линии на глубине трех метров и доставил до береговой линии.

В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза.