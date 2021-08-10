В Самарской области девушка на автомобиле задавила фотографа во время фотосессии

Вечером 8 августа в Кинельском районе Самарской области у пос. Октябрьский мужчина попал под колеса ВАЗ, когда фотографировал девушку, пишет "КП-Самара".

"Парень с девушкой катались в поле на автомобиле "Приора". 28-летний молодой человек сидел на стогу сена и фотографировал девушку, когда она сидела за рулем. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и наехала на парня", — рассказал изданию собственный источник.

Пострадавший получил множество переломов. Вытащить его из-под автомобиля удалось только прибывшим спасателям со специнструментом. Пострадавшего молодого человека передали врачам скорой помощи.