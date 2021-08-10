В Самарской области девушка на автомобиле задавила фотографа во время фотосессии

Вечером 8 августа в Кинельском районе Самарской области у пос. Октябрьский мужчина попал под колеса ВАЗ, когда фотографировал девушку, пишет "КП-Самара".
"Парень с девушкой катались в поле на автомобиле "Приора". 28-летний молодой человек сидел на стогу сена и фотографировал девушку, когда она сидела за рулем. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и наехала на парня", — рассказал изданию собственный источник.
Пострадавший получил множество переломов. Вытащить его из-под автомобиля удалось только прибывшим спасателям со специнструментом. Пострадавшего молодого человека передали врачам скорой помощи.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!